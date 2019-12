Die Wiederbelebung der legendären Wettkämpfe der Federazione Italiana, wurden nun erstmalig am vergangen Wochenende im Reutlinger Achalm Hof abgehalten.

44 Teams - 12 Disziplinen

In 12 verschiedenen Disziplinen durften die Teilnehmer ihre Qualitäten als Olympioniken unter Beweis stellen. In der Vorrunde gingen 44 Teams, davon fünf Frauenteams, in folgenden Disziplinen an den Start:



● Dart

● Ringewerfen

● Bierdeckelwerfen

● Kronkorken-Fuß-Schnipsen

● Fuchsen

● Looping Louie

● Münzeschieben

● Schnick, Schnack, Schnuck

● Bierdeckelschnappen

● Nageln

● KrokoDoc

● 10er-Treffen

Spannende Duelle - Punkte je Disziplin

Bereits in der Vorrunde entwickelten sich spannende und hochklassige Duelle. Es wurden in elf Vierergruppen, die 16 Teilnehmer der Zwischenrunde ermittelt. Dabei erhielten die Teams in jeder Teildisziplin, je nach Platzierung, Wertungspunkte.

Zwischenrunde mit acht Disziplinen

Für die Zwischenrunde qualifizierten sich die elf Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten. Die in vier Vierergruppen in acht Disziplinen die vier Finalisten ermittelten.

Vier Teams, fünf Disziplinen im Finale

Letztlich qualifizierten sich vier Teams für die Endrunde. In den Disziplinen Nageln, Dart, Bierdeckelwerfen, Münzeschieben und Schnick, Schnack, Schnack wurde der Olympiasieger 2019 ermittelt.