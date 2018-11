Kommentar Christine Liebhardt zur Entwicklung gemeinsamer Projekte Zusammen arbeiten

Christine Liebhardt

Wer nicht will, der hat schon. Und wer zwar nicht will, aber auch (noch) nicht hat, der gründet eben: Neu-Ulm hat sich eine eigene Entwicklungsgesellschaft gegeben. Zwar soll die erstmal nur den Auftrag erfüllen, das LEW-Areal zu bebauen. Doch die Stadträte haben klar gestellt, dass sie sich auch in Zukunft Projekte in städtischer Hand vorstellen können. Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Denn wer Grundstücke Investoren überlässt, gibt Einflussmöglichkeiten aus der Hand.

Etwas merkwürdig erscheint die Doppelstruktur in der Doppelstadt bei näherer Betrachtung aber doch. Wird nicht immer die noch bessere Zusammenarbeit, das noch weitere Zusammenwachsen der Städte beschworen? Nur: Herbeireden allein hilft nicht. Seit Jahren geht man viele Projekte ohnehin gemeinsam an, von Ratiopharm-Arena bis Orange Campus. In vielen Bereichen kann Stadtentwicklung gar nicht mehr getrennt voneinander gedacht werden. Warum also nicht über eine gemeinsame Entwicklungsgesellschaft nachdenken, statt immer nur auf den eigenen Stadtsäckel zu schauen?

Schon beim LEW-Areal hätte man vom über Jahrzehnte angehäuften Wissen der Ulmer PEG profitieren können. Daran war man in Neu-Ulm dem Vernehmen nach nicht interessiert. Bei dieser Einstellung sollte es nicht bleiben.