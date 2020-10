Insgesamt 27 Wohnungen, Gastronomie im Erdgeschoss, ein Möglichkeit für eine gemeinschaftliche Nutzung der künftigen Bewohner sowie zwei Einheiten für gemeinschaftliches Wohnen: So sieht das Konzept für den Ersatz der so genannten Drachenburg in der Beyerstraße aus. Wie Frank Pinsler, Geschä...