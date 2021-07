Am 12. Juli bekamen die vierten Klassen der Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen hohen Besuch. Im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts zum Thema „Demokratie und Gesellschaft“ besuchte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die vierten Klassen. Dabei musste die Neu-Ulmer Rathauschefin gar nicht lange anreisen, da sie selbst im Ortsteil Burlafingen wohnt. Die Viertklässler waren gut auf ihren Gast vorbereitet. So stellten sie die ein oder andere knifflige Frage und brachten Frau Albsteiger durch ihre Erkundigungen zum Schmunzeln.

Besonders spannend für die Kinder war es, als Frau Albsteiger ihnen ein Geheimnis der Politik verriet: „Man kann es in der Politik nicht jedem recht machen. Der eine will es so, der andere möchte es anders. Egal, welche Entscheidung man trifft, eine Seite ist unglücklich damit.“ Das kennen die Schüler aus ihrem eigenen Alltag sehr gut.

Was passiert mit dem alten Schulhaus?

So geht es im Moment auch um die Frage, was mit dem alten Schulhaus in Burlafingen passieren soll, wenn die neue Grundschule erst einmal fertig gebaut ist. Wird daraus ein Seniorenheim, ein Ort zum Musizieren oder soll dort ein großer Spielplatz entstehen? Wir Schülerinnen und Schüler sind auf jeden Fall gespannt, was aus unserer Schule wird. Und falls der Stadtrat keine Entscheidung treffen kann, haben wir Grundschüler bestimmt noch einige großartige Ideen dafür!

So verging die etwas andere Schulstunde mit der sympathischen Frau Albsteiger wie im Fluge. Die Klasse hofft auf ein baldiges Wiedersehen. Ein großes Dankeschön an Frau Albsteiger, die sich Zeit für genommen hat und unsere Fragen geduldig und gut beantwortet hat.