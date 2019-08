Themen in diesem Artikel TSV Neu- Ulm

Eine erneute Überraschung in der zweiten Runde um den WFV-Pokal ist Fußball-Landesligist TSV Neu-Ulm nicht gelungen. Die Schützlinge von Trainer Michael Schwer unterlagen dem Oberligaabsteiger Normannia Gmünd mit 1:4 (0:1). „Wir waren in unserer Spielanlage zu fehlerhaft und haben nicht an die...