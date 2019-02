Neu-Ulm / Christian Wille

Möbel Mahler verkauft den Möbelhandel an Opti-Wohnwelt. Lediglich als Vermieter der riesigen Immobilie in Neu-Ulm bleibt Mahler tätig. Doch wer oder was steckt hinter dem neuen Mieter?

40 Jahre Opti Wohnwelt

Das Unternehmen wurde im Jahr 1979 gegründet und hat bisher 16 Filialen in Deutschland. Die einzelnen Filialen erstrecken sich über ganz Deutschland, sind jedoch am stärksten in Mitteldeutschland angesiedelt. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Niederlauer.

Das könnte dich auch interessieren: