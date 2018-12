Meinung Kommentar zum Barfüßer: Vieles spricht für einen Neubau

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Sie ist gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage, ob der Barfüßer am Neu-Ulmer Donauufer als Ganzes erhaltenswert ist oder nicht. Unter Denkmalschutz steht das Gebäude nicht, was schon mal gegen den Erhalt spricht. Eine Sanierung der in die Jahre gekommenen Bausubstanz würde dem Vernehmen nach sehr teuer. Auch das ist ein Argument für einen Neubau.

Kommen die Stadt und Pächter Ebbo Riedmüller überein, dass allein ein Neubau Sinn macht, wofür vieles spricht, muss dort etwas Wertiges hin und keine 08/15-Lösung, wie es Ulrich Seitz, der Vorsitzende des Historischen Vereins, richtigerweise formuliert hat. Diesbezüglich sind Riedmüllers Architekten gefragt.

An dieser Stelle dann aber bitteschön keine Kubaturen Marke Jahnufer oder Meininger Allee. Neu-Ulm hat schon zu viele dieser uniformen Kuben aus Stahl, Beton und Glas. Dann sollte man sich schon eher am Brückenhaus der Sparkasse orientieren. Nachdem der Stadtrat dort Kante gezeigt und die ersten Pläne aus dem Verwaltungsrat der Bank zurückgewiesen hatte, konnte etwas Ansprechendes entstehen. So krawallig wie seinerzeit müssen die Begleitumstände ja nicht sein, wenn Stadt und Privatinvestor zusammenspielen. Denn die Gastronomie an dieser exponierten Stelle in Neu-Ulm ist wirklich etwas Herausragendes.