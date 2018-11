Kommentar SPD-Austritt von Antje Esser: Verbrannte Erde als Erbe

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Reisende sollte man ziehen lassen, hat der SPD-Kreisvorsitzende Karl-Heinz Brunner zum Abgang von Antje Esser gesagt. Damit bringt er zum Ausdruck, dass nicht viele der ehemaligen Frontfrau im Neu-Ulmer Stadtrat und Kreistag, der Mehrfachkandidatin bei Landrats- oder Landtagswahlen hinterherweinen. Antje Esser war sicher in all diesen Funktionen sehr präsent, aber nie an der Parteibasis – weder in Neu-Ulm noch in Senden, wo sie auch schon verbrannte Erde hinterlassen hat. Dass ein verdienter Gewerkschafter und SPD-Urgestein wie Xaver Merk jetzt bei den Linken aktiv ist, ist auch der Ex-Genossin zu verdanken. Der SPD fehlen solche Leute.

In der SPD ist Antje Esser nun Geschichte, und im Stadtrat tun die Genossen gut daran, sich auf einen Neuanfang zu besinnen. Dieser wird allerdings erst so richtig nach der Kommunalwahl 2020 stattfinden können, dann hoffentlich auch mit neuen Köpfen. Die würden der krisengeschüttelten Partei auch vor Ort mehr als gut tun. Ein Generationswechsel steht an, weil einige Mandatsträger nur noch still in der Fraktion sitzen, sich längst an keiner Diskussion mehr beteiligen. Warum sie allerdings bis zur Kommunalwahl 2020 warten, ist deren Geheimnis. Weitere eineinhalb Jahre Stillstand tun der SPD in Neu-Ulm und Pfuhl nicht gut, zumal die Aussichten für 2020 alles andere als blendend sind.

