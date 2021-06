Ein erheblicher Sachschaden wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in und an einer Art Partyzelt des Golfclubs Neu-Ulm in der Kammerkrummenstraße in Offenhausen angerichtet. Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise. Was der Golfclub zu dem Vandalismus sagt.

Ein bislang Unbekannter hatte zun...