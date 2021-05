Video Drosten: „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“ Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Bayern sinken.

An Pfingsten darf in Bayern für Touristen geöffnet werden.

Die Voraussetzungen im Überblick

Pfingsten in Bayern: Was ist wann geöffnet?

Am Pfingstwochenende gibt es in Bayern wieder viele Öffnungen. Sind die dürfen Corona-Zahlen stabil dürfen öffnen:

Hotels

Pensionen

Ferienwohnungen

Campingplätze

Jugendherbergen

Seilbahnen

Fluss- und Seenschifffahrt

touristische Bahn- und Busverkehre

Städte- und Gästeführungen im Freien

Außenbereiche von medizinischen Thermen

Öffnungen an Pfingsten in Bayern: Das sind die Voraussetzungen

Voraussetzung ist ein maximal 48 Stunden alter negativer PCR-Test oder ein höchstens 24 Stunden alter Corona-Schnelltest.

Mit diesem Beschluss setzte das bayerische Kabinett am Montag eine Ankündigung aus der Vorwoche um. Und nun sind auch weitere Details klar: Die Anreise bei touristischen Unterkünften ist schon ab Freitag, 21. Mai, möglich. Für Übernachtungsgäste dürfen Beherbergungsbetriebe nach Worten von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) auch die Innengastronomie und Wellnessbereiche öffnen.

Urlaub in Bayern: Sieben-Tage-Inzidenz muss stabil unter 100 liegen

Voraussetzung ist bei alledem, wie bei anderen Öffnungsschritten auch, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis beziehungsweise in der betreffenden kreisfreien Stadt stabil unter 100 liegt. Am Montag lagen nach Worten Herrmanns 37 Landkreise und kreisfreie Städte unter diesem 100er-Wert, 59 über dem 100er-Wert. Wie viele am 21. Mai alle Bedingungen erfüllen werden, ist offen.