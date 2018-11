Förderung Unterstützung für die Sanierung von St. Johann Baptist

Neu-Ulm / Verena Schühly

Wir hätten das allein nicht stemmen können“, sagte Kirchenpfleger Albert Held. Denn die Generalsanierung von St. Johann Baptist, die derzeit läuft, ist ein Riesenprojekt und kostet rund 4,2 Millionen Euro. Da ist die Unterstützung der Julius-Rohm-Stiftung hochwillkommen: Am Mittwochabend übergab Julius Rohm, der die Stiftung in Erinnerung an seinen gleichnamigen Vater gegründet hat (siehe Info-Kasten), einen Scheck mit der Summe von 200 000 Euro. Weitere 200 000 Euro werden folgen.

Pfarrer Markus Mattes dankte wie Held für die Unterstützung. Er ist davon überzeugt, dass nach der Sanierung die „einmalige“ Atmosphäre der von Dominikus Böhm in den Jahren 1922 bis 1927 geschaffenen Kirche wieder deutlich erfahrbar wird. Für den Dekan „wohnt darin das tiefe Geheimnis der Gegenwart Gottes“.

Schon mehrmals hat die Rohm-Stiftung St. Johann Baptist gefördert: 2009/10 gab es Geld für die Restaurierung der Auferstehungskapelle, 2014 übernahm die Stiftung die Kosten für die vorbereitenden Untersuchungen für die Generalsanierung. Julius Rohm freute sich, dass es gelungen ist, „mit unserem Beitrag Geld aus anderen Fördertöpfen zu mobilisieren“.

Die Außensanierung und statische Sicherung läuft seit Herbst 2016 und ist inzwischen fast abgeschlossen. Zur Innensanierung wird die Kirche ab Januar für elf Monate geschlossen. Im Advent und zu Weihnachten 2019 soll die Gemeinde ihre Gottesdienste wieder in der Kirche feiern.

Verantwortlicher Architekt für die Arbeiten ist Wolfgang Heisler. Er führte im Anschluss die Teilnehmer der Spendenübergabe und einige Besucher durch die Baustelle, um über den Stand der Bauarbeiten zu informieren. Dabei ging es an einige Stellen, die sonst nicht zugänglich sind, beispielsweise den Dachstuhl. Außerdem erläuterte er mit viel Liebe zum Detail die besondere Konstruktion des Deckengewölbes.

Dominikus Böhm hatte seinerzeit als junger Kirchenbaumeister mit großem Improvisationstalent den Umbau des Neu-Ulmer Gotteshauses betrieben. Weil die Kirchengemeinde damals kein Geld hatte, verwendete er einfache Baumaterialien, die teilweise vom Abbruch der Bundesfestung stammten.

Info Wer Interesse an einer Baustellenführung in St. Johann Baptist hat, kann sich im Pfarrbüro melden unter Tel. (0731) 97 05 90 oder per Mail: pg.neu-ulm@bistum-augsburg.de