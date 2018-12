Stadtplanung Uni Apart ärgert sich über Neu-Ulm

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Diskutiert wurde im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag in Neu-Ulm kaum. Alle waren sich einig – die Stadtplanung und die Stadträte, deren Fraktionsvorsitzenden sich im Ältestenrat zuvor geeinigt hatten: Für einen Bereich zwischen der Turmstraße und dem Glacis-Park am Gedeckten Weg, rund 10 000 Quadratmeter groß, soll im beschleunigten Verfahren ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Gleichzeitig wurde eine Veränderungssperre verhängt. Das bedeutet: Sollten dort Bauaktivitäten vorbereitet werden, müssten diese zunächst zwei Jahre lang ruhen. Das Ziel der Stadt ist es, dort ein „innerstädtisch geprägtes Wohnquartier“ zu entwickeln.

Tatsächlich gibt es diese Vorbereitungen schon. Doch der Bauherr, die Uni Apart aus Ingolstadt, wurde über die neuen Pläne nicht informiert. Er erfuhr davon erst im Verlauf der Recherche der SÜDWEST PRESSE. Und so setzte sich Geschäftsführer Alexander Orthmann in sein Auto, fuhr flugs nach Neu-Ulm, um die Sitzung zu verfolgen. Uni Apart hatte am Allgäuer Ring 260 hochwertige Studentenwohnungen hochgezogen, die alle vermietet sind. Und bei der Eröffnung im Juni hatte er weitere Bauaktivitäten in Neu-Ulm angekündigt.

Wozu er an der Turmstraße ein 3500 Quadratmeter großes Grundstück erworben hat. Von seinen Absichten, dort einen weiteren Studenten-Wohncampus bauen zu wollen, wisse die Stadt seit geraumer Zeit, sagt er. Die entsprechenden Pläne seien in Vorbereitung. Orthmann ärgert sich, dass die Stadt ihn nicht frühzeitig über die anderen Absichten informiert habe. Das sei kein guter Umgang, ärgert er sich.

Wie es jetzt weiter geht, steht noch nicht fest. Unbeantwortet ist die Frage, ob die Studentenwohnungen auch dann erlaubt sind, wenn sich Uni Apart an die Vorgaben im Bebaungsplan hält. Dazu Stadtbaudirektor Markus Krämer: „Eigentlich wollen wir dort keine Studentenwohnungen, sondern ein innerstädtisches Wohnquartier.