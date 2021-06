In langer Corona-Zeit war dieser Tanzabend ein Sehnsuchtstraum gewesen: Schon am 2. April 2020 hätte die zaubervolle Shakespeare-Choreografie Reiner Feistels, einst am Theater Chemnitz erdacht, in Ulm Premiere feiern sollen. Am Freitagabend aber war es endlich so weit im Großen Haus des Theaters U...