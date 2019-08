Am Donnerstag, dem 29.08.2019 starten die AFRI COLA SURF DAYS. Es wurde schon viel über dieses Event geschrieben und geredet – jetzt ist es bald soweit. Also Badeshorts und Handtuch einpacken, in die Glacis-Galerie kommen und ab aufs Surfboard!

Du wolltest schon immer mal auf einem Surfbrett stehen und auf einer Welle reiten? Dann hast du ganz in Deiner Nähe die Gelegenheit dazu.

Denn die AFRI COLA SURF DAYS kommen in die Glacis-Galerie.

Für alle, die nicht riskieren möchten, nass zu werden, wird während des gesamten Zeitraumes zusätzlich ein Surfsimulator aufgebaut sein.

Direkt neben der Welle läd eine Beach Bar mit Liegestühlen zum Verweilen ein, sodass auch diejenigen, die sich vielleicht nicht selbst aufs Board trauen, den anderen wenigstens in entspannter Atmosphäre zuschauen können.

10 ganze Tage wird die Welle zu Gast in Neu-Ulm sein und Besuchern die Möglichkeit bieten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Glacis-Galerie empfiehlt vorab online einen Termin zu reservieren, weitere Infos hierzu auch auf www.glacis-galerie.de.

AB AUF DIE WELLE UND VIEL SPAß!