Wahlkampf SPD-Krise: Generalsekretär Klingbeil sagt Neu-Ulm-Besuch ab

Neu-Ulm/Ulm / cmy

Die SPD-interne Krise nach dem von Parteichefin Andrea Nahles ausgelösten „Maaßen-Deal“ hat gestern auch den Landtagswahlkampf in Neu-Ulm durcheinandergewirbelt. Ein für den frühen Nachmittag angesetzter gemeinsamer Stadtspaziergang von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit dem Neu-Ulmer Direktkandidaten Daniel Fürst wurde kurzfristig abgesagt. „Wegen der aktuellen Ereignisse musste Herr Klingbeil zurück nach Berlin. In der Partei brodelt es, zahlreiche Ortsvereine laufen Sturm“, sagte Fürst. Man habe zwar noch versucht „gleichwertigen“ Ersatz zu bekommen, jedoch vergeblich. Der Termin werde auch nicht nachgeholt. Ursprünglich hatten beide Politiker auf dem Weg vom Petrusplatz zum Café d’Art mit Bürgern ins Gespräch kommen wollen.

Auch Fürst kritisierte die Haltung seiner Parteichefin. „Sie hätte sich deutlicher positionieren müssen.“ Nahles steht in der Kritik, weil sie im Koalitionsgipfel Anfang der Woche zwar die Ablösung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen erreicht hatte, gleichzeitig aber abgenickt hatte, dass dieser zum Staatssekretär im CSU-geführten Innenministerium befördert und dafür ein SPD-Staatssekretär geopfert wird.

Auch vom Neu-Ulmer SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Patrick Steiner-Hirth kamen dazu gestern deutliche Worte. „Die Entscheidung im Fall Maaßen ist nicht vermittelbar.“ Nicht nur die Gegner der Großen Koalition innerhalb der SPD seien entsetzt, sagte der Kommunalpolitiker. „Ich selbst habe mit einiger Überzeugung für die GroKo gestimmt. Aber dass die CSU und Seehofer derartig hohl drehen, war so nicht absehbar.“

Zwar dürfe man die Koalition nun nicht einfach so platzen lassen. Ein SPD-Ultimatum an Kanzlerin Angela Merkel, ihren Innenminister zu entlassen, sei aber angebracht. „Wenn die GroKo scheitert, dann an der Schwäche Merkels und dem irren Verhalten von Horst Seehofer. Und wenn es mit der CSU nicht mehr geht, sollte man Merkel außerdem das Angebot machen aus CDU, SPD und Grünen eine Regierung zu bilden.“ Zur Lage in seiner eigenen Partei sagte Steiner-Hirth: „Die SPD streitet, ja. Aber das ist immer noch besser, als sich lethargisch von Woche zu Woche zu quälen!“

Die Ulmer SPD-Fraktionsvorsitzende Dorothee Kühne beurteilt die Lage ganz ähnlich. Aus der Causa Maaßen sei mittlerweile eine Causa Seehofer geworden. „Dieser Mann ist eine einzige Zumutung für die Koalition. Er konterkariert unser gemeinsames Bemühen um eine vernünftige Politik, das es auch in der CDU vielleicht noch gibt.“ Deshalb müsse Merkel von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und den Mann entlassen. Mit ihrem Einknicken habe Nahles die Große Koalition eben am Leben erhalten wollen. „Ich respektiere das, aber was dabei herauskam ist eine einzige Lachnummer.“