Burlafingen Filiale geschlossen: Kritik am neuen Sparkassen-Container

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Burlafinger Bürger kritisieren das neue Automaten-Häuschen bei Getränke Finkbeiner und Aldi.

Ein kleines Häuschen sorgt für großen Ärger im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen. Und das nach der Welle der Filialschließungen der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen im gesamten Landkreis. 2016 war bekannt gegeben worden, dass im Verlauf des Jahres die Filialen in den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Schwaighofen sowie im Landkreis in Illerberg, Kelmmünz, Obenhausen, Roggenburg, Unterelchingen und Wullenstetten geschlossen werden. Die Burlafinger müssen zur persönlichen Beratung seit geraumer Zeit nach Pfuhl oder Thalfingen fahren, was die nächsten Orte sind, abgesehen von der Zentrale auf der Donauinsel.

Seit Anfang Dezember ist die Sparkasse komplett aus dem Haus in der Thalfinger Straße 83 ausgezogen, auch wenn das beleuchtete Schild immer noch an der Fassade hängt. Die Türe zur einstigen Filiale und zu den Geldautomaten ist verschlossen, der Sparkassen-Briefkasten ist zuge­klebt. Ein Zettel an der Tür weist darauf hin, wo die in Burlafingen jetzt zu finden ist, nämlich in einem extra aufgestellten Container gleich neben Getränke Finkbeiner in der Adenauerstraße 3.

Neuer Standort schlecht ausgeleuchtet

Wie man im Ort immer wieder zu hören bekommt, sind die Burlafinger selbst mit diesem neuen Standort ziemlich unzufrieden. Zwar stehen im Container die entsprechenden Automaten zum Geldziehen und zum Ausdrucken der Kontoauszüge. Auch Überweisungen können dort direkt am Terminal eingegeben werden. Was allerdings fehlt, ist ein Briefkasten, in den die zu Hause ausgefüllten Überweisungsformulare eingeworfen werden können. Der neue Standort sei zudem schlecht ausgeleuchtet, heißt es. Er befinde sich auch nicht mitten im Ort, sondern eher in einer Randlage, es fehle damit die soziale Kontrolle. Vor allem ältere Menschen sind diesbezüglich ziemlich ängstlich.

Darüber hinaus, so die geäußerte Kritik, sei es einfallslos gewesen, den Container in der Nähe der Aldi-Filiale zu platzieren. Wer will, kann sich bei dem Discounter über seine EC-Karte ebenfalls Geld ausbezahlen lassen. Das gilt ab einem Einkauf in Höhe von mindestens 10 Euro. Dann kann man dort gebührenfrei bis zu 200 Euro bekommen.

„Verändertes Kundenverhalten“

Bei der Sparkasse gibt man sich gegenüber der in Burlafingen geäußerten Kritik relativ wortkarg. Man habe den Container dort hingestellt, wo auch Kundenfrequenz stattfindet. Außerdem habe man mit Finkbeiner einen Partner gefunden, mit dem man bereits positive Erfahrungen gemacht habe. „Insoweit tragen wir den Kundenwünschen, deren veränderten Verhalten und unseren betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gleichermaßen Rechnung“, wurde von der Pressestelle der Bank schriftlich mitgeteilt. Das Thema Beleuchtung werde allerdings bearbeitet und im Verlauf des Januars auch erledigt.

Die Pressestelle der Sparkasse weist dann noch auf einen kostenlosen Service hin. Wer nicht mobil ist und Geld braucht, kann sich als Kunde auch an den Geld-bring-Service wenden, der unter der Telefonnummer (0731) 709-0 zu erreichen ist. Dort kann der Geldbetrag und der Termin der Übergabe abgesprochen werden. Und wenn dann ein Mitarbeiter vor Ort sei, könne er natürlich auch Überweisungsformulare mitnehmen. Ansonsten würden immer mehr Kunden das Online-Banking nutzen, auch die Möglichkeit, Überweisungen direkt in den Automaten eingeben zu können.

