Auf einer Nutzfläche von 12.000 qm und sieben Geschossen rücken am KIT neue Perspektiven in den Fokus. Das Gebäude soll die Ansiedlung von Hochtechnologie- und Digital-Start-ups sowie die ZEISS Innovations­aktivitäten fördern und dem KIT Raum zur Forschung bereitstellen. Diesen Anspruch hat das Neu-Ulmer Architekturbüro Nething architektonisch umgesetzt.

Strukturen neu denken

Seeing beyond – der Grundsatz von ZEISS – war die Leitidee des Neubaus. Um tradierte Vorstellungen zu brechen, wurde die klassische Aufteilung eines Baukörpers verändert und die sieben Ebenen des Gebäudes in drei Kuben mit jeweils zwei und einmal drei Stockwerke gefasst. Somit erhält der Baukörper eine skulpturale, klare und überraschende Haltung. In der scharfkantigen Metallfassade, die auf offene, transparente Glasflächen trifft, spiegeln sich Präzision und Purismus wider. Der Entwurf unterstützt auch einen funktionellen Aspekt: Die gesamte siebente Etage ist allein der Gebäudetechnik vorbehalten, so dass diese nicht wie ein Fremdkörper auf dem Dach sitzt.