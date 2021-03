Die Idee klingt ja erstmal verlockend: Man steigt am Ulmer Hauptbahnhof ein und gondelt über die Donau und am Glacis-Park entlang zum Neu-Ulmer Bahnhof, um vielleicht in der Glacis Galerie zum Shoppen zu gehen. Oder man schwebt vom Neu-Ulmer Bahnhof hinaus nach Ludwigsfeld. Allein: So eine Seilbahn...