Kommentar Schlechter Service der Sparkasse Neu-Ulm

Edwin Ruschitzka

Zum Sparkassen-Service ein Kommentar von Edwin Ruschitzka

Schmallippig werden die Verantwortlichen der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen, wenn es um ihren Service geht, den sie für ihre Kundschaft Schritt für Schritt zurückgefahren haben. Filialen wurden geschlossen, stattdessen gibt es Bankautomaten. Das spart Personal ein und mag dem Kostendruck im Bankengewerbe geschuldet sein. Für die Kunden ist es unbequem.

„Die schöne neue Welt wird wieder ein Stück weit ärmer“

Man trage dem allgemeinen Kundenverhalten Rechnung, verlautbart dazu die Presseabteilung im Brückenhaus. Was aber nur die halbe Wahrheit ist. Klar gibt es Onlinebanking, ebenso haben sich die meisten schon daran gewöhnt, dass sie Geld von einem Automaten bekommen. Nicht jeder geht allerdings mit seinen Rechnungen in solch einen Container und tippt dort seine Überweisungen ein. Viele nehmen die entsprechenden Überweisungsträger mit nach Hause, füllen diese in aller Ruhe aus und würden sich freuen, wenn sie diese in einen Briefkasten der Sparkasse stecken können. Von wegen!

Gibt’s nicht, heißt es dazu aus dem Brückenhaus. Die entsprechenden Briefkästen müssten geleert werden, was einen Personaleinsatz nach sich zieht. Und der soll natürlich vermieden werden. Und somit wird die schöne neue Welt wieder ein Stück weit ärmer. Der mehr als 5000-Einwohner-Stadtteil Burlafingen kann davon ein Lied singen. Fröhlich ist es nicht.

Das könnte dich auch interessieren: