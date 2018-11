Parteien SPD Neu-Ulm: Rudolf Erne könnte auf Antje Esser folgen

Neu-Ulm / cl/edru

Die Neu-Ulmer SPD-Fraktionsführung soll möglichst schnell gewählt werden, vielleicht schon am Montag.

Die Neu-Ulmer SPD-Fraktion hofft, dass sie nach dem Parteiaustritt ihrer Vorsitzenden Antje Esser wieder schnell in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Das haben gestern die Fraktionsvizes Rudolf Erne und Uli Schäufele gesagt. Wenn am kommenden Montag alle verbliebenen zehn SPD-Stadträte in der Fraktionssitzung anwesend sein sollten, könnte man den Esser-Nachfolger schon wählen. Wenn nicht, dann soll ein neuer Termin festgelegt werden, „damit alle da sein können und sich niemand übergangen fühlt“.

Bei der Wahl könnte alles auf den Pfuhler SPD-Chef Rudolf Erne hinauslaufen. Uli Schäufele selbst will Fraktionschef im Kreistag bleiben und keine doppelte Verantwortung übernehmen. Und der dritte Stellvertreter, Ulrich Seitz, hat keinerlei Gelüste auf den Fraktionsvorsitz, wie er sagt.

Der Stadtverbandsvorsitzende Patrick Steiner-Hirth denkt mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 schon an die Zukunft: „Wir müssen jetzt inhaltlich arbeiten, offen debattieren und schauen, dass wir eine gute Liste aufstellen.“ Reisende solle man ziehen lassen, sagte am Mittwoch der SPD-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner. „Man kann aber auch eine Funktion abgeben, ohne gleich die Partei zu verlassen.“ Essers Schritt sei aber das Ergebnis eines langen Prozesses gewesen.

Esser zu PRO Neu-Ulm

PRO Neu-Ulm freut sich auf Antje Esser. „Für uns und die Gruppe passt das“, sagt Stephan Salzmann. Die Aufnahme Essers sei auf einem Sondertreffen der Fraktion besprochen und einstimmig beschlossen worden. PRO habe eine „politisch engagierte Person mit Sachverstand gewonnen“. An Esser schätze er, dass sie ihre Position präzise und klar äußert, „aber nicht bis zum Äußersten darauf beharrt, sondern auch einlenken kann“. Er freue sich, dass die kleine PRO-Fraktion „jetzt mit einer Person mehr da steht“ – noch dazu der ersten Frau. Ein kleiner Wermutstropfen bleibe, da er auch die anderen SPD-Räte wertschätze.

Die PRO-Fraktion besteht demnächst also aus vier Stadträten und einer Stadträtin. Drei davon waren zuvor in anderen Fraktion beheimatet: Albert Obert bei den Freien Wählern, Siegfried Meßner und Antje Esser bei der SPD. Am längsten ist der Pfuhler Arzt Klaus-Werner Lüdtke dabei. Fraktionschef Salzmann ist erst seit der Kommunalwahl 2014 in der Fraktion. Er war vor vier Jahren auch OB-Kandidat von PRO.

Ihr Mandat im Kreistag gibt Esser zum Monatsende zurück. Was der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Schäufele bedauert: „Sie hat sich als Landratskandidatin ins Feuer gestellt.“ Allerdings rücke mit David Knuplesch „ein guter Mann“ nach.

