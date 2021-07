„Wer hoch klettert, fällt tief“, lautete der Kurzkommentar einer Patientin, die am Donnerstagvormittag draußen vor der Praxis von Dr. Christian Kröner stand, um einen Antikörpertest machen zu lassen. Was andere in der Warteschlange zu dem Dilemma sagen, dass 5000 Impfungen womöglich wirku...