So schlimm war es noch nie! Da sind sich viele Kundinnen und Kunden der Hauptpost in der Neu-Ulmer Gartenstraße einig. Warten und anstehen musste man dort zwar immer schon. Aber derzeit dauere es auch mal eine Stunde, bis man am Schalter sei. Nun äußert sich Oliver Rittmaier zur Situation in Neu-Ulm. Er ist der Pressesprecher der Postbank, die die Filiale betreut.

„Wir verstehen gut, dass Kundinnen und Kunden über die zeitweisen Schließunge...