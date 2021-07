Lange Wartezeiten an der Hauptpost in der Gartenstraße sind die Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer ja gewohnt. Das scheint irgendwie ein Naturgesetz zu sein. Doch was sich in den vergangenen Wochen dort abspielt, sorgt für zusätzlichen Verdruss, der jetzt auch in der Bürgerversammlung vorgetragen wurde.

„Die Lage dort hat sich katastrophal verschlechtert“, schimpfte ein älterer Herr, der notgedrungen öfters Geschäfte über die Post abwickeln ...