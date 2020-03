Am Samstag hat in Oberroth nahe Illertissen im Kreis Neu-Ulm hat ein Mann seine Lebensgefährtin und deren drei Kinder mit einem Messer bedroht. Zu dem Vorfall kam es einem Bericht des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest gegen 6:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Auf Grund einer akuten psychischen Ausnahmesituation soll der 30-Jährige aus Baden-Württemberg seine 29-jährige Lebensgefährtin und deren drei Kinder mit einem Küchenmesser.

Einsatz in Oberroth: Frau und Kinder können flüchten

Die 29-jährige konnte letztlich mit zwei Kindern zu einem Nachbarn flüchten, der im Anschluss die Polizei verständigte. Die 10-jährige Tochter blieb zunächst im Einwirkungsbereich des Täters in der Wohnung. Durch ein großes Polizeiaufgebot der umliegenden Dienststellen musste die Wohnungstüre letztlich gewaltsam geöffnet werden. Anschließend konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Nachdem er sich zuvor selbst verletzt hatte, wurde er zunächst notfallmedizinisch versorgt, bevor er schließlich auf Grund der psychischen Ausnahmesituation in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen wurde. Weder die Frau, noch deren Kinder wurden bei dem Vorfall verletzt.