Am Ende hatte es was von einer Volksabstimmung, wie man sie etwa aus der Schweiz kennt: In einem Festzelt auf dem Sportplatz der Grundschule erhoben sich am Donnerstagabend Gerlenhofenerinnen und Gerlenhofener von ihren Stühlen, um ihre Stimme abzugeben. Für oder gegen ein Pflegeheim auf dem bald ...