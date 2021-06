Gute vier Monate sind schon wieder ins Land gezogen, seitdem die Sparkasse Ulm bekannt gegeben hat, wie der Neubau am Petrusplatz aussehen wird. Und noch immer steht die so genannte Steinle-Ruine am Rande des zentralen Platzes in der Neu-Ulmer Innenstadt. Wann kommt der Schandfleck endlich weg? So ...