Ich muss eine Nacht drüber schlafen“: Katrin Albsteiger war am Sonntagabend noch nicht so richtig angekommen in ihrer neuen Rolle als Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm. „Ich muss mich erstmal sortieren. Um 8 Uhr geht die Planung los.“ 9313 Neu-Ulmer oder 52,3 Prozent der Wahlberechtigen...