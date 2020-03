Guter Mann, aber leider in der falschen Partei. So urteilten viele konservativ gestimmte Wähler in den 1970er und 80er Jahren über den damaligen SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Auch wenn der Vergleich mit dem hanseatischen Weltpolitiker vielleicht ein bisschen hoch gegriffen sein mag: Ähnliches hat s...