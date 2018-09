Banken Neue Standorte für Bargeld

Neu-Ulm / swp

Die Sparkasse zieht mit ihren SB-Stellen in Burlafingen und Schwaighofen bis Jahresende um. In Burlafingen wird der Geldausgabeautomat und Kontoauszugsdrucker in einem Pavillon bei Finkbeiner in der Adenauerstrasse 3 aufgestellt. Der Zugang ist rund um die Uhr möglich. Für Schwaighofen befindet sich die SB-Stelle mit Geldausgabeautomat mit Einzahlfunktion sowie Kontoauszugsdrucker dann beim Sparkassendome DAV Kletterwelt in der Nelsonallee 17, ebenfalls in einem Pavillon. So sei die Bargeldversorgung gewährleistet.. An den Alt-Standorten Thalfinger Str. 83 und Reuttier Str. 105 wird per Aushang informiert.