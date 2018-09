Wechsel Neue Leiterin im Neu-Ulmer Stadtarchiv

Neu-Ulm / cl

Das Stadtarchiv Neu-Ulm hat eine neue Leitung. Dr. Larissa Ramscheid ist seit dem 1. September neue Leiterin des Archivs im Neu-Ulmer Rathaus. Zuvor war sie seit März 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Edwin-Scharff-Museum, wo sie für organisatorische und redaktionelle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausstellungseröffnungen, Katalogen und obendrein für die Betreuung der Kunstsammlungen zuständig war. Außerdem war in ihre Zeit der Umbau des Museums gefallen, was eine Neuordnung des Bestandes mit sich gezogen hatte.

Eine weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit war die konservatorische Aufbereitung und digitale Archivierung des schriftlichen Nachlasses von Edwin Scharff, für die sie verantwortlich zeichnete. In einer Weiterbildung zur Provenienzforscherin an der Freien Universität Berlin erarbeitete sie sich zudem in Kooperation mit den Staats- und Bundesarchiven in München und Würzburg Qualifikationen im Archivwesen.

Ein Jahr in den USA gelebt

Ramscheid ist in Meisenheim am Glan (im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz) geboren. Nach dem Abitur ging sie für ein Jahr in die Vereinigten Staaten und studierte anschließend Kunstgeschichte, englische Philologie und Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Nach dem Magisterabschluss promovierte Ramscheid, bevor es sie beruflich nach Neu-Ulm verschlug.

Vervollständigt wird das neue Leitungsteam des Stadtarchivs durch Peter Liptau, der ebenfalls Anfang September die Position des stellvertretenden Leiters übernahm.