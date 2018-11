Kunst Neue Leiter für die „Putte“

Neu-Ulm / Lena Grundhuber

Kaum eine halbe Stunde sitzt man zusammen, da ist man schon mittendrin. Und wenn es nicht so früh an einem Werktag wäre, dann würde noch stundenlang weiterdiskutiert werden: Darüber, wo die zeitgenössische Kunst steht und wohin sie geht, wie politisch und wie ästhetisch sie sein darf. Genauso soll es sein, denn genau hier ist das Ort dafür. Der Projektraum „Putte“ in Neu-Ulm versteht sich ja auch als Diskurs-Raum für aktuelle Positionen in der Kunst.

Das soll so bleiben, auch wenn die Putte nicht einmal zwei Jahre nach ihrer Eröffnung mit einer komplett neuen Leitung aufwartet. Janina Schmid hat als künstlerische Leiterin aufgehört, auch ihr Mann Frederik Kochbeck hat sich aus dem Vorstand des Vereins zurückgezogen. Die Kuratorenstelle wurde im Sommer offiziell ausgeschrieben und startet nun mit einer Doppelspitze: Carolina Pérez Pallares und Axel Städter teilen sich die Leitung des städtisch finanzierten Ausstellungsorts in der Brückenstraße; Tommi Brem ist neuer Vorsitzender von Putte e.V.

Eine Schau zusammen

„Janina Schmid hat viel Arbeit geleistet und die Putte etabliert“, sagt Martin Leibinger aus dem Beirat. Die Besucherzahl sei gestiegen, „jede Ausstellung war was Besonderes“. Klar, die Installationen hätten die Besucher auch mal vor Rätsel gestellt, „aber es war ja immer jemand vor Ort“. Das soll auch mit den Neuen so bleiben, die künftig jeweils zwei Ausstellungen alleine und eine gemeinsam kuratieren.

Beide haben sich unabhängig voneinander beworben und kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Kunsthistoriker Axel Städter stammt aus Karlsruhe und ist halbtags auch weiterhin in der Kunsthalle Memmingen beschäftigt, wo er aktuell die neue Ausstellung „Forest. Exit. Enter“ kuratiert. Carolina Pérez Pallares hat freie Kunst studiert und steht eher für den internationalen Bezug: Sie wohnt in Leipzig und hat schon Projekte mit Partnern in Chile und Ecuador realisiert. Dass Neu-Ulm einen so experimentellen Ausstellungsraum wie die Putte finanziert, ist alles andere als selbstverständlich und begeistert die 38-Jährige geradezu: „Das Konzept passt genau zu meiner Auffassung von Kunst.“

Lebendig, flexibel, unabhängig soll die Putte sein und mehr als bisher in den Außenraum expandieren, da sind sich die zwei Kuratoren einig. Außerdem wollen sie kommendes Jahr ein Performance-Festival ausrichten. Schwerpunkt aber bleibt Installations- und Medienkunst, die „aus dem Tritt bringen, irritieren, den gewohnten Gang unterbrechen soll“, wie Axel Städter sagt.

Was nicht bedeutet, dass keiner verstehen darf, was gemeint ist. Im Gegenteil: Für ihre erste Ausstellung hat Carolina Pérez Pallares Schirin Kretschmann mit ihren Farbinstallationen eingeladen. Die Kuratorin plädiert für eine Kunst, die nonverbal funktioniert. „Es geht wieder mehr um Ästhetik“, hat Martin Leibinger auch insgesamt beobachtet. Schon ist die Debatte wieder eröffnet.

Info Die nächste, noch von Schmid eingeworbene Ausstellung von Georg Lisek eröffnet am 30.11. in der Brückenstr. 2, Fr. 16-20, Sa/So 14-18 Uhr.