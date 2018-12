Neu-Ulm Obdachlosigkeit: Neubau für Nuißl-Heim steht an

Erbitterter Streit um warmes Wasser

Duschen 2007 wurde das erste Gebäude in der Leibnizstraße erstellt. Zuvor hatte es um den Bau so viel Ärger gegeben, dass bundesweit Medien berichteten: 2005 stritt der Stadtrat heftig darüber, ob man den Obdachlosen in der Notunterkunft warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung stellen soll. Gegen den Willen von OB Gerold Noerenberg, des Sozialbürgermeisters und einiger Stadträte wurde in einer Abstimmung Warmwasser durchgesetzt.

Boiler Keine zwei Jahre später stimmten dann bis auf Rudolf Erne (SPD) alle Stadträte dafür, nur einen 175 Liter fassenden Boiler für die 30 Zimmer einzubauen, wie vom externen Planungsbüro vorgeschlagen – um der Vergeudung von Warmwasser vorzubeugen. Als Unternehmer Walter Feucht einen größeren Boiler spendieren wollte, bezahlte die Stadt ihn dann allerdings doch selbst.