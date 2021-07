Die Corona-Zahlen in Neu-Ulm sind erneut leicht gesunken.

sind erneut leicht gesunken. Heute, am Donnerstag, 01.07.2021, liegt der Inzidenzwert bei 9,1.

Am 1. Juli tritt die Bundesnotbremse im Freistaat außer Kraft und es gelten neue Corona-Regeln in Bayern.

Alle aktuellen Corona-Zahlen für heute, Donnerstag, den 1. Juli 2021.

Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Donnerstag, 01.07.2021

7-Tage-Inzidenz: 9,1

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 7.755

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 40

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 119

Neue Todesfälle: 0

Corona-Regeln in Neu-Ulm – gültig seit dem 01.07.2021

Die Inzidenzwerte lassen es zu: In ganz Bayern, und somit auch im Landkreis Neu-Ulm, treten Lockerungen in Kraft, die Bundesnotbremse entfällt zum 1. Juli. Was das bedeutet und welche Lockerungen es für Schulen, Gastronomie und Veranstaltungen gibt, lest ihr kostenlos im folgenden Artikel:

Quarantäne in Neu-Ulm: Nur noch eine Schulklasse in Isolation