Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm liegt unverändert unter einem Wert von 10

Inzidenz und Corona-Fallzahlen im Landkreis Neu-Ulm am Dienstag, 06.07.2021

7-Tage-Inzidenz: 8,0

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 7764

Aktuell bestätigte Fälle in Quarantäne: 24

Gesamtzahl der Menschen, die verstorben sind: 121

Neue Todesfälle: 2

Quarantäne in Neu-Ulm: Keine Kitas und Schulklassen in Isolation

Aktuell ist keine Kindertageseinrichtung von Quarantänemaßnahmen betroffen. Für eine Schulklasse in Neu-Ulm endete die Quarantäne wieder. Somit ist im Moment keine Schulklasse von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Corona-Tests im Herbst: Pool-Tests für Grundschulen

Schüler in Bayern müssen sich auch nach den Sommerferien auf verpflichtende Corona-Tests an Schulen einstellen. Das kündigte laut dpa Kultusminister Michael Piazolo am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an. An weiterführenden Schulen soll es bei Selbsttests bleiben. An den Grund- und Förderschulen sollen vom neuen Schuljahr an so genannte PCR-Pool-Tests die Regel sein.