Rathaussturm Neu-Ulm Narrenherrschaft trotz Niederlage

Närrische Termine in Ulm, Neu-Ulm und Umland am Wochenende

Heute um 9.30 Uhr geht es gleich weiter mit dem Schulsturm an der Meinloh-Grundschule in Söflingen. Um 19 Uhr startet der 40. Hemdglonker-Umzug am Münsterplatz. Erwartet werden 600 Teilnehmer. Und um 19.30 Uhr beginnt im Kornhaus, Kornhausplatz 5, die Hemdglonker-Schlager- und Fox-Party. Damit kein Kind enttäuscht vor der geschlossenen Tür steht: Der heutige Kinderfasching im Bürgerzentrum Eselsberg ist bereits vor Veranstaltungsbeginn ausverkauft.

Morgen, Samstag, kann auch im städtischen Umland gefeiert werden: In Finningen lädt der Vereinsring für 19.30 Uhr zum Faschingsball in die Gemeinschaftshalle ein. Im Sportheim in Unterweiler, Kirchgasse 2, ist ab 20 Uhr SCU­-Faschingsparty. In Ger­lenhofen steht der „Hausball“ der Arbeiterwohlfahrt (20 Uhr) im Freizeittreff unter dem Motto „50 Jahre Woodstock“. Und am Sonntag beginnt in Finningen um 13.30 Uhr der Faschingsumzug.