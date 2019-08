Barbara Kreimann leitet seit 40 Jahren den evangelischen Kirchenchor in Vöhringen. Eine tolle Gemeinschaft, sagt sie. Aber auch eine stetig schwindende. Notenhefte hat Barbara Kreimann gleich kistenweise in ihrer Wohnung. Und die braucht sie auch. Seit 40 Jahren leitet Kreimann, die im September 78 Jahre alt wird, den evangelischen Kirchenchor in Vöhringen. Wobei es mittlerweile eher ein „Chörle“ ist. Von einstmals rund 40 Mitgliedern sind n...