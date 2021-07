Fünf Seiten umfasst die E-Mail, die der Neu-Ulmer Gesamtelternbeirat gerade an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und an die Stadträte geschickt hat. In dem Schreiben werden sechs wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit von mobilen Luftfiltern ausgewertet. Der Tenor ist klar: Die Geräte bri...