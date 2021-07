Zugegeben, vorbereitende Arbeiten hatten schon vor der Baugenehmigung begonnen. Aber dennoch ist es schon ein atemberaubendes Tempo, das der Warenhaus-Riese Amazon und der Logistik-Konzern DHL bei ihren beiden Neubauten in Neu-Ulm an den Tag legen. Gefühlt einen Tag nachdem die Stadträte am 14. Ap...