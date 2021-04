Spatenstich war im Dezember, seitdem wird unübersehbar gearbeitet auf dem so genannten Leplat-Areal an der Reuttier Straße in Neu-Ulm: Riesige Erdberge sind aufgeworfen worden, der Verlauf der Erschließungsstraße zeichnet sich hinter den Bauzäunen ab. Nun legt Investor Bekir Cam eine überarbei...