Die Freude, dass nach dem langen Lockdown wieder geöffnet werden darf, ist groß. So groß, dass der Willkommenstext auf der Webseite der Lasertag-Arena in Neu-Ulm in den ersten drei Wörtern keine kleinen Buchstaben verträgt: „JETZT TERMIN VEREINBAREN“, steht dort geschrieben. Vielleicht soll...