Wohnungen Kritische Fragen zu Neu-Ulmer Bauvorhaben

Neu-Ulm / cik

Dass Wohnungen entstehen sollen, begrüßen alle Stadträte im Ausschuss für Hochbau und Bauordnung. Aber so? Ein geplantes Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen, zehn Fertiggaragen, drei Carports und drei Stellplätzen in der Gerstmayrstraße 5 in Burlafingen stieß jedenfalls auf wenig Begeisterung bei den Stadträten.

Alfred Schömig (FDP) fühlte sich angesichts der Menge an Garagen und Stellplätzen sowie deren Anordnung aufgereiht an der Grundstücksgrenze an eine „Wagenburg“ erinnert. Andreas Schuler (FWG) stört, dass die Zufahrt zum Grundstück nur drei Meter breit ist. Schuler erinnerte an das Bauvorhaben des Investors Cam an der Reuttier Straße, das die Verwaltung zunächst wegen einer ebenso schmalen Zufahrt abgelehnt hatte mit dem Hinweis, die Feuerwehr komme nicht durch. Dass das im Fall Gerstmayrstraße kein Problem sei, „wundert mich etwas“.

Auch aus der CSU kamen Bedenken. „Effektiver kann man ein Grundstück nicht ausnutzen“, sagte Thomas Mayer im Hinblick auf die Garagen. „Es ist für die Nachbarn eine harte Sache, wenn plötzlich Betonwände vor einem auftauchen.“

Rechtlich nichts auszusetzen

Ob schön oder nicht, spiele für die Genehmigung keine Rolle, sagte OB Gerold Noerenberg, der durchblicken ließ, dass auch ihm die Pläne nicht gefallen. Der städtische Justiziar Thomas Hofmann war zu dem Ergebnis gekommen: Rechtlich ist am Bauvorhaben nichts auszusetzen. Die Zufahrt sei Privatgrundstück, der Bauherr müsse lediglich Sorge dafür tragen, dass die Bewohner ihre Mülltonnen am Straßenrand abstellen, weil ein Müllfahrzeug nicht durchkomme. Dennoch will der OB zur Sicherheit Rücksprache mit der Feuerwehr halten. Hat sie nichts gegen das Vorhaben, wird es genehmigt.