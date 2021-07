Inzidenz in Ulm noch immer um die 25 kratzt – und damit schon eine Inzidenzstufe nach oben gerutscht ist – hat Neu-Ulm noch einen Landkreis geht der Trend allerdings nach oben. Hier die aktuellen 20.07.2021, für den Kreis Neu-Ulm. Außerdem alle Infos zur Impfaktion im Landkreis am Mittwoch, den 21. Juli. Die Während dieinnoch immer um die 25 kratzt – und damit schon eine Inzidenzstufe nach oben gerutscht ist – hatnoch einen Inzidenzwert von unter 10. Auch in dem bayerischengeht der Trend allerdings nach oben. Hier die aktuellen Corona-Zahlen am Montag,, für den Kreis Neu-Ulm. Außerdem alle Infos zur Impfaktion im Landkreis am Mittwoch, den 21. Juli. Die Impfungen sind ohne Termin möglich.

Corona-Zahlen für Neu-Ulm heute: Inzidenz, Neuinfektionen und Todesfälle laut LGL

7-Tage-Inzidenz: 6,8

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 7.783

Neuinfektionen: 0

Aktuell in Quarantäne: 14

Todesfälle gesamt: 120

Neue Todesfälle: 0

Impfung ohne Termin in Neu-Ulm: Landkreis NU startet Corona-Impfaktion

Der Kreis Neu-Ulm startet am Mittwoch, 21.07.2021, eine Impf-Aktion. Jeder, der noch nicht geimpft ist, kann vorbei kommen. Ein Termin ist nicht erforderlich. Bitte an Personalausweis und Impfbuch denken. Die Impfaktion wird im Impfbus des Betreibers unserer Impfzentren, Huber Health Care, durchgeführt. Zum Einsatz kommen der Impfstoff BioNTech sowie Johnson & Johnson. Geimpft wird am Petrusplatz Neu-Ulm, von 09:00 bis 12:00 Uhr, und am Heiner-Metzger-Platz Neu-Ulm, von 13:00 bis 15:00 Uhr.

Welche Corona-Regeln gelten in Neu-Ulm?

Worauf muss man bei einem Gastro-Besuch achten und mit wie vielen Menschen darf man sich treffen? Welche Corona-Regeln derzeit in Bayern gelten, lest ihr in diesem Artikel

Inzidenz und Impfquote im Landkreis Neu-Ulm laut RKI-Dashboard am 20.07.2021

11,0. Die höchste Inzidenz hat der Stadtkreis Bamberg, bei Null angelangt sind bereits zwei Landkreise: Tirschenreuth und Coburg. Der Landkreis Neu-Ulm hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) keine neuen Infektionen und Todesfälle zu verzeichnen. Die Inzidenz liegt bei 6,8. In ganz Bayern liegt die Inzidenz bei einem Wert von. Die höchste Inzidenz hat der Stadtkreis Bamberg, bei Null angelangt sind bereits zwei: Tirschenreuth und Coburg. Der Landkreis Neu-Ulm hat laut(RKI) keine neuen Infektionen und Todesfälle zu verzeichnen. Die Inzidenz liegt bei 6,8.

In Neu-Ulm (Landkreis) befinden sich 3 Impfzentren:

Impfzentrum, Kammerlander Straße 1, Weißenhorn

Impfzentrum, Wegenerstraße 13, Neu-Ulm

Impfzentrum, Krankenhausstraße 7, Illertissen