An einem Sonne-Regen-Tag „mit wunderbaren Lichtwechseln“ genoss Christine Söffing einen Spaziergang rund um den See zwischen Steinheim und Burlafingen. Doch was war das? Im Gras lagen zertretene Krebse. „Dann plötzlich lief mitten über den Trampelpfad ein wunderschöner roter Krebs, der sog...