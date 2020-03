Was für ein Durchmarsch! Gleich im ersten Wahlgang hat die erst 36 Jahre alte Oberbürgermeister-Kandidatin Katrin Albsteiger das Neu-Ulmer Rathaus für die CSU verteidigt. 52,3 Prozent sind ein Traum-Ergebnis. Zumal die ehemalige Bundestagsabgeordnete fünf Gegenkandidaten hatte. Zum Vergleich: Ihr Amtsvorgänger Gerold Noerenberg holte bei seinem ersten Wahlsieg 2004 mit 51,3 Prozent den Sieg – bei nur zwei Gegenkandidaten.

Katrin Albsteiger hat diesen Sieg verdient, sie hat ihn sich verdient: Schier unermüdlich ist die stets unfassbar freundlich auftretende Burlafingerin in den vergangenen Monaten durch die Stadt getourt, hat mit Bürgern gesprochen, die Vereine umschmeichelt und flankiert von den ebenfalls sehr aktiven CSU-Listenkandidaten immer mehr Sympathien und mächtige Mitstreiter gesammelt.

Dabei sind die immer leiser geworden, die etwa auf ihre Mitverantwortung als Stadträtin der CSU bei so manchen Entwicklungen in den vergangenen sechs Jahren hinwiesen, etwa den unschönen Umgang mit dem letztlich per Losentscheid wiedergewählten Stadtbaumeister. Oder, dass auch sie für den von der Staatsregierung abgeblasenen Nuxit gekämpft hat.

Nun muss die 36-Jährige liefern. Sie muss zeigen, dass sie trotz fehlender Verwaltungserfahrung ein Rathaus führen kann. Dass sie tatsächlich über die viel gerühmten guten Kontakte zum wiedergewählten Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger und nach München verfügt. Dass sie die Richtige ist, um Neu-Ulm ein positives Gesicht zu geben.