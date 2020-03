So ein deutliches Ergebnis hat kaum jemand erwartet: Claudia Schäfer-Rudolf hat in Senden die absolute Mehrheit geholt und die Bürgermeisterwahl direkt im ersten Durchgang gewonnen. Das zeigt, welchen Rückhalt die 49-Jährige in der Stadt hat. Ihr Einsatz – etwa für die Modernisierung des Bahn...