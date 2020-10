Baulücken schließen, nachverdichten, in die Höhe bauen: So geht moderne Bodennutzung. Genauso will es die Stadt Neu-Ulm im Vorfeld machen. Von daher ist also an dem jetzt vorgestellten Masterplan nichts auszusetzen. Zumal die kommunale Baugesellschaft Nuwog im Boot ist, die den Auftrag hat, bezah...