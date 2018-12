Forst Jeder sägt sich seine Fichte selbst ab

Neu-Ulm / Carolin Stüwe

Einen Weihnachtsbaum im Wald des eigenen Wohnortes aussuchen, ihn von Hand absägen und auf dem Fahrradhänger oder zu Fuß nach Hause bringen. Umweltfreundlicher geht’s nicht. „So etwas muss man unterstützen und nicht aus fremden Ländern Bäume kaufen, die bald nadeln“, sagte Brigitte Wagner aus Ludwigsfeld. Ausgerüstet mit einer Handsäge und Handschuhen hat sie sich am Samstag im nahen Illerholz, unweit der Reitanlage, eine kleine Rotfichte geholt.

Denn dort besitzt die Stadt Neu-Ulm eine Weihnachtsbaumkultur mit überwiegend Rotfichten und ein paar Weißtannen. Sie müssen deshalb gefällt werden, weil sie wegen einer Hochspannungsleitung nicht zu hoch werden dürfen. Jedoch gibt es dort keinen Kahlschlag und eine komplette Wiederaufforstung, sondern die Bäume werden je nach Bedarf einzeln geerntet, erklärte der städtische Waldarbeiter Rolf Wiedenmann aus Holzschwang.

In der Adventszeit braucht die Stadt größere Bäume für öffentliche Plätze und kleine sowie Fichtenreisig für Schulen und Kindergärten. Nun gab es erstmals die Aktion „Christbäume selber schlagen“. Schon vor der ab 11 Uhr angesetzten Zeit seien viele Familien mit ihren Kindern gekommen, freute sich Nicole Finkele vom Liegenschaftsamt über den Ansturm von insgesamt rund 70 Kunden. „Die Wiese war vollgeparkt.“ Günstige sechs Euro kostete der Meter Rotfichte, zehn Euro waren es bei der edleren Weißtanne mit den dekorativen Streifen an der Nadelunterseite. Der Unterschied: Die Fichte sticht, die Tanne nicht. „Aber diese Tanne entwickelt im Zimmer nicht so einen Waldduft wie die Fichte“, warnte Wiedenmann den Weißtannenkunden Karl-Heinz Glöckler aus Elchingen. Worauf dieser konterte: „Aber sie nadelt nicht so schnell.“ Das ließ der Waldarbeiter gar nicht gelten: Wenn ein Nadelbaum frisch geschlagen an einem kühlen Ort ins Wasser gestellt wird, bleibe jede Art frisch. Glöckler fällte eine kleine Weißtanne mit seiner „superscharfen“ Handsäge, zahlte und sagte lachend: „Nächstes Jahr nehme ich eine Fichte.“

Denn ein nächstes Jahr soll es laut Nicole Finkele und Rolf Wiedenmann wieder geben nach dem gelungenen vierstündigen Auftakt. Dann wolle man auch gleich Hinweisschilder aufstellen, wie man vom Ludwigsfelder Wohngebiet „Ulmer Ried“ über den Kanal hinüber zur Christbaumkultur kommt. Etliche Auswärtige hatten Probleme gehabt, den Weg zu finden. Die Aufforderung, für den Transport der Weihnachtsbäume Verpackungsmaterial mitzubringen, war kein Thema gewesen. Die Bäume spiralförmig mit einem Seil zu umwickeln, reichte aus, um die sperrigen Zweige zu bändigen.

Und nächstes Jahr wäre Glühwein nicht schlecht, meinte Andreas Tausend aus Wullenstetten mit einem Augenzwinkern. Während er die Regionalität der Bäume befürwortete, war seine Frau Gabi noch auf der Suche nach Fichtenreisig. Die Zweige stellt sie vor der Haustür reihum gegeneinander wie ein weites Kleid, formt darüber aus Moos eine große Mütze und klebt an deren Rand noch einen Wattebausch. „Das ist die Nase des Wichtels“, sagte sie, dem nach typischer Manier die Mütze über die Augen gerutscht ist. Hat der Weihnachtsbaum ausgedient, sägt Gabi Tausend dessen Äste ab und deckt damit die Rosen ab.

Wiedenmann nannte noch einen Nutzen der städtischen Fichten: Jene, die der Stromleitung am nächsten sind, werden im April gefällt, außer an der Spitze entastet und an den Stamm werden Schilder der Handwerkszünfte gehängt. Fertig ist der Maibaum.

Wo nach der Durchforstung Lücken entstanden sind, setzt Wiedenmann wieder Jungbäume. Genauso schaut er auch, dass er kranke Fichten entfernt, die im trockenen Sommer vom Rindenkäfer namens Kupferstecher befallen wurden.

Im Wald stehen Bäume zu dicht

Der sonst übliche Borkenkäfer, der fürs Fichtenstammholz älterer Bäume gefährlich werden kann, gehe nicht an die jungen Weihnachtsbäume, sagt der Ulmer Stadtförster Max Wittlinger. Er hat bereits vor dem ersten Advent mit seinen Waldarbeitern 60 kleinere Fichten für Ulmer Schulen und Kindergärten geschlagen. Die Weihnachtsbäume für die öffentlichen Plätze wie vor dem Münster oder auf Marktplätzen kämen aber alle aus Privatgärten, wo sie Platz hatten, ausladende Äste zu bilden. „Bei uns im Wald stehen die Bäume zu dicht.“