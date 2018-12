Neu-Ulm Nach schleppendem Start: In der Glacis-Galerie tut sich was

Nach schleppendem Start: In der Glacis-Galerie tut sich was

Neu-Ulm / Julia Kling

Die Mieter im Einkaufszentrum setzen auf das Weihnachtsgeschäft. Der Auftakt ist zufriedenstellend.

„Das Publikum hat sich verändert.“ Torsten Keller, seit zehn Monaten Manager der Glacis-Galerie, wertet diese Entwicklung positiv. „Die Besucher sind älter geworden“, erklärte er am Freitag bei einem Rundgang durch das Einkaufszentrum mit Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sei die Galerie auf einem guten Weg. „Trotz der für uns schlechten Witterung über den Sommer sind wir ganz zufrieden.“ Vor allem beim angelaufenen Weihnachtsgeschäft erhofften sich die Händler starke Umsätze. Die Rabattaktionen am so genannten Black Friday hätten zu einem gigantischen Erfolg geführt. „Zum ersten Mal war unser Parkhaus bis auf den letzten Platz voll.“

Marken mit Alleinstellungsmerkmal

In den kommenden Monaten könne er auch für etwa die Hälfte der momentan acht Leerstände neue Mieter vermelden. „Mehr kann ich dazu derzeit noch nicht sagen.“ Er merke jedoch, dass auch die Mieter genauere Anforderungen haben. „Da braucht man Geduld.“ Ziel sei es, weiter mit Marken, die im Umkreis keine anderen Filialen betreiben, Alleinstellungsmerkmale für das Einkaufszentrum zu schaffen. „Das ist aber recht schwierig.“

Sven Thietz, der seit 2015 den Rewe-Markt betreibt, zeigte sich zufrieden. „Wir haben bereits drei Kassen nachgerüstet und würden gerne weitere aufstellen – dafür ist aber der Platz nicht da.“ In den vergangenen Jahren habe er am Standort den Umsatz fast verdoppeln können. Um attraktiv zu bleiben, müsse er jedoch auf Trends schnell reagieren. „Produkte, die in Fernsehshows angepriesen werden, muss ich innerhalb von 48 Stunden im Regal stehen haben.“

Den schleppenden Start der Galerie sieht er gelassen. „Bei einem Nahversorger sind die ersten drei bis fünf Jahre entscheidend. Ein Center braucht acht Jahre, um richtig Fuß zu fassen.“ Um die Kunden in seinen Markt zu locken, hat er nun auch eine DHL-Station eingerichtet. „Wir müssen uns anpassen, der Kunde ist unser Arbeitgeber.“

OB möchte Gesamteinkaufserlebnis schaffen

Erst wenige Monate ist D’S Damat, ein türkischer Anbieter von Herrenmode, in der Galerie. „Anfangs hatten wir starke Schwankungen, inzwischen hat es sich aber gebessert“, schilderte Filialleiterin Marina Dell’Oso ihre derzeitige Situation.

Während Keller das entstandene Fachmarktzentrum bei Möbel Mahler „kritisch“ betrachtet, sieht der Oberbürgermeister darin eine Stärkung des Standorts Neu-Ulm. „Wir waren kein Handelsstandort.“ Jetzt gelte es, ein Gesamteinkaufserlebnis zu schaffen zwischen Augsburger Straße und Glacis-Galerie. „Wir werden keine Hirschstraße werden, aber mehr als jetzt ist schon noch drin.“

