Wie das Landratsamt Neu-Ulm am Dienstag bekanntgab, ist der Streckenabschnitt Ulm - Senden - Vöhringen vom 23. März bis 19. April 2020 komplett gesperrt. Der Grund für die Sperrung der Illertalbahn sind Bauarbeiten.

Die DB Regio Bayern ersetzt die ausfallenden Züge durch Schienenersatzverkehr (Busse). Dadurch gibt es erhebliche Veränderungen des Fahrplans: Zahlreiche Abfahrtszeiten müssen angepasst werden. „Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fahrplantabellen der ausliegenden Bauinfo und unmittelbar vor Reiseantritt der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de“, heißt es in einer Pressemitteilung der DB Regio Bayern. Bei wichtigen Terminen oder knappen Übergängen für die Weiterfahrt empfiehlt die Bahn nach Möglichkeit einen früheren Reisebeginn.

Sperrung der Illertalbahn: Infos zu Gepäck, Fahrrädern und Kinderwagen

Reisegepäck, Faltrollstühle und Kinderwagen können im Bus mitgenommen werden, Fahrräder nur, wenn entsprechender Platz im Bus verfügbar ist. Bei Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen sollen sich Fahrgäste direkt an die DB Regio Bayern wenden: Per Telefon unter 089 2035 5000 oder per Mail an kundendialog.bayern@deutschebahn.com.

Hier können sich Reisende über die Sperrung und etwaige Fahrplanänderungen informieren:

Sonderbroschüren auf großen Bahnhöfen an der DB-Information sowie in DB-Reisezentren und Verkaufsstellen

Aushänge an den Bahnhöfen

Im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com mit Newsletter und RSS-Feed

Im Videotext BAYERNTEXT Tafel 700