Nachschlag für den Südstadtbogen nach der Insolvenz von Realgrund: 2,5 Millionen Euro. Bessere Luftreinhaltung in Schulen und Kitas: mehrere hunderttausende Euro. Was die Stadt Neu-Ulm aus guten Jahren noch auf der hohen Kante geparkt hat, ist in den vergangenen Wochen schon zwei Mal angegangen wo...